Pedullà sulla sfida contro i lariani | Inter grande fame e partita incredibile Grande maturità

Inter News 24 Pedullà, noto giornalista sportivo, ha commentato la prestazione dell’Inter contro il Como: le parole sulla sfida di San Siro. Nel corso di un video sul suo canale YouTube, il giornalista Alfredo Pedullà ha commentato la straordinaria vittoria dei nerazzurri contro il Como. Pedullà ha sottolineato la grande determinazione della squadra, evidenziando in particolare il pressing e la qualità mostrata durante l’intera partita. GRANDE FAME E PARTITA INCRDIBILE – « L’Inter ha una grande fame e ha giocato una partita incredibile: mi ha colpito in modo particolare l’azione del terzo gol, quando sono andati in 3-4 in pressing assatanati. 🔗 Leggi su Internews24.com

