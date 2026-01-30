Una cavalla incinta è stata salvata questa mattina dai volontari in una zona montuosa del Vallo di Diano, vicino a Sala Consilina. La cavalla si trovava in condizioni precarie in un’area difficile da raggiungere, e i volontari sono intervenuti per tirarla fuori. L’animale è stato portato in salvo e ora riceve assistenza.

Una cavalla incinta è stata salvata in una zona montuosa del Vallo di Diano, in provincia di Salerno, dopo essere stata trovata in condizioni precarie in un’area isolata e difficile da raggiungere. L’intervento è stato coordinato da volontari del settore emergenze del gruppo locale di protezione civile di Sala Consilina, che hanno attivato immediatamente le procedure di soccorso dopo la segnalazione da parte di un residente della zona. L’animale, che si trovava in un terreno boscoso e impervio, era visibilmente esausto, con segni di debolezza e difficoltà a muoversi, probabilmente a causa di una lunga permanenza senza accesso a cibo o acqua adeguati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cavalla incinta salvata in zona montuosa del Vallo di Diano, soccorsa da volontari a Sala Consilina

Approfondimenti su Sala Consilina

Ultime notizie su Sala Consilina

