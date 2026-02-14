vivere e morire e fare politica nella spagna del caudillo franco

Carmen Martín Gaite ha scritto “El cuarto de atrás” nel 1978, un romanzo che riflette sulle difficoltà di vivere sotto il regime di Franco. La scrittrice spagnola descrive con realismo le restrizioni quotidiane e la paura che coinvolgeva le persone comuni, costrette a mantenere il silenzio per non attirare l’attenzione. La sua narrazione si svolge tra ricordi e fantasmi, rivelando come la politica influenzasse ogni aspetto della vita di tutti i giorni. La recente traduzione italiana permette di scoprire un’opera che svela i retroscena di una Spagna oppressa dal “caudillo” e dalla sua

Diciamo subito che Carmen Martín Gaite (1925-2000), di cui esce ora in Italia la traduzione di uno dei suoi libri più celebri, del 1978, El cuarto de atrásel - La stanza in fondo (Mondadori, pagg. 178, euro 14, traduzione di Michela Finassi Parolo), è una delle scrittrici più amate della letteratura spagnola del Novecento. Il libro è il risultato di una feconda combinazione tra diario memorialistico e romanzo, ambientato nello scenario domestico della nativa Salamanca, a partire dalla svolta storica e culturale segnata dalla morte del generale Franco, dove la scrittrice indaga il passato individuale e collettivo, attraverso il dialogo con un enigmatico visitatore notturno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

