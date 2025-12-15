Dieci anni dopo l’eredità di Franco Rusticali | il ricordo dell’uomo che ha lasciato un' impronta nella sanità e nella politica di Forlì

A dieci anni dalla scomparsa di Franco Rusticali, Forlì ricorda la figura di un uomo che ha segnato profondamente la sanità e la politica locale. Un evento commemorativo al Campus universitario ha reso omaggio alla sua eredità e al ruolo svolto nella comunità, sottolineando l’impatto duraturo delle sue azioni nella storia della città.

A dieci anni dalla scomparsa di Franco Rusticali, la città di Forlì ha celebrato la memoria di uno dei suoi protagonisti con un evento commemorativo che si è svolto sabato scorso al Campus universitario forlivese. Una mattinata partecipata da persone del mondo sanitario, politico e universitario.