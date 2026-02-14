Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-02-2026 ore 18 | 40

Nella giornata del 14 febbraio 2026, il traffico a Roma e nel Lazio risulta generalmente fluido, ma alcune strade sono chiuse. La Provincia di Roma ha temporaneamente bloccato la strada provinciale Maremmana Inferiore e la regionale Sub lacense al chilometro 25 a Marcellina e al chilometro 15 a Subiaco. La causa di queste chiusure è l’allerta meteo gialla, che segnala piogge intense e raffiche di vento previste nelle prossime ore. La Protezione Civile avverte di mantenere massima attenzione alla guida. Intanto, i lavori di riqualificazione alla stazione Porta San Paolo proseguono:

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare privo di particolari criticità sulle principali strade e autostrade della nostra regione Tuttavia permangono i disagi legati alla chiusura al transito della strada provinciale Maremmana Inferiore e della regionale sublacense ovviamente al km 25 nel Comune di Marcellina e al km 15 all'altezza di Subiaco ricordiamo l'allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio nella giornata di oggi e per le successive 12 ore sono previste precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale Accompagnate da forti raffiche di vento e raccomandiamo Dunque massima prudenza alla guida ci vediamo con il trasporto ferroviario sulla linea regionale Metromare proseguono i lavori di riqualificazione della Stazione Porta San Paolo da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio il servizio è interrotto nella tratta Porta San Paolo Magliana 11 16:30 In entrambe le direzioni mentre €3 maillane Cristoforo Colombo il servizio è regolare nella tratta interrotta gli utenti potranno utilizzare la linea B della metropolitana da Martina Cristini Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

