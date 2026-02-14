Verona-Napoli | svelata ufficialmente la data del match atteso dai tifosi!

Il match tra Verona e Napoli si giocherà il 15 aprile, dopo che le squadre hanno confermato la data attraverso il calendario ufficiale della Serie A. La partita si terrà allo stadio Bentegodi e attirerà migliaia di tifosi, ansiosi di sostenere le proprie squadre.

Ufficiale Calendario della Ventisettesima Giornata di Serie A. La Lega Serie A ha ufficialmente comunicato le date e gli orari delle partite della ventisettesima giornata di campionato. Quest'anno, il torneo calcistico italiano si presenta ricco di emozioni e sfide avvincenti. Le squadre si stanno preparando a dare il massimo, e gli appassionati non vedono l'ora di vivere intense emozioni sul campo.

Napoli Verona 2-2 Partita Serie A in diretta con i tifosi napoletani

Verona-Napoli, 27esima giornata di Serie A Scelti data e ora del match: si disputerà sabato 28 febbraio alle ore 18:00