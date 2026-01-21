America’s Cup a Napoli svelata la data di inizio | quando comincia

L’America’s Cup 2027, la 38ª edizione e prima in Italia, si svolgerà nel Golfo di Napoli a partire dal 10 luglio. Questa prestigiosa competizione velica rappresenta un importante evento sportivo e culturale, attirando l’attenzione internazionale. La manifestazione si svolgerà in un contesto paesaggistico unico, offrendo agli appassionati di vela e agli spettatori un’occasione di partecipare a una delle competizioni più prestigiose del mondo.

L' America's Cup 2027, 38esima edizione e prima in Italia nella storia, scatterà nelle acque del Golfo di Napoli il 10 luglio. La più importante competizione internazionale di vela è stata presentata al Teatro di Corte di Palazzo Reale, nel capoluogo campano, da Grant Dalton, leader dei detentori della coppa Team New Zealand, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi e del ministro dello Sport Andrea Abodi. «I team stanno pensando di venire qui ad aprile», ha anticipato il Ceo dei Kiwi. La corsa verso il trofeo delle Cento Ghinee scatterà tuttavia già quest'anno con le Regate Preliminari del 21-24 maggio a Cagliari, antipasto della finale per il titolo di Napoli 2027.

