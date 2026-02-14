Verolavecchia schianto sulla Provinciale 11 | paura per una mamma e i suoi due bambini

Una mamma e i suoi due bambini sono rimasti feriti in un incidente frontale avvenuto questa sera a Verolavecchia sulla Provinciale 11, dopo che un camion ha investito l’auto su cui viaggiavano. L’impatto ha causato danni notevoli ai veicoli coinvolti, e le persone coinvolte sono state soccorse in codice rosso. I residenti della zona si sono subito affacciati alle finestre, ascoltando il rumore forte dello scontro e vedendo le luci delle ambulanze arrivare sul luogo.

Violento frontale con un camion a Verolavecchia. Le sirene dei mezzi di soccorso hanno rotto il silenzio della sera, mentre le luci blu illuminavano l'asfalto e i veicoli distrutti. Per diversi minuti si è temuto il peggio dopo un grave incidente avvenuto venerdì 13 febbraio intorno alle 18.30 a Verolavecchia, nel punto di incrocio tra la Sp 11 e via Caduti della Loggia. Una Volkswagen Golf si è scontrata frontalmente con un camion. A bordo dell'auto viaggiavano una donna di 33 anni insieme ai suoi due figli piccoli, una bambina di 4 anni e un bambino di 5. Scattato l'allarme in codice rosso.

