Schianto contro un albero | paura sulla provinciale del Rabbi

Schianto contro un albero lungo la provinciale del Rabbi. L'incidente si è verificato mercoledì mattina, intorno alle 9. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura incidentata. Fortunatamente per l'automobilista. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

