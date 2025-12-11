Quattrocento nuovi alberi entro aprile parte la nuova fase del verde urbano

È iniziata la nuova fase di ampliamento del verde urbano, con l’obiettivo di piantare circa 400 alberi entro aprile 2026. Le prime operazioni di piantumazione sono già in corso, segnando un passo importante verso il miglioramento ambientale e la qualità della vita in città. Questa iniziativa mira a rafforzare il patrimonio arboreo locale e a promuovere la sostenibilità.

