Valenza | Teatro e solidarietà al Cantiere un’oasi di aiuto e socializzazione per chi è in difficoltà

A Valenza, il teatro e la solidarietà si sono incontrati al “Cantiere”, un luogo che offre supporto e momenti di socializzazione a chi affronta difficoltà. L’evento ha portato persone di tutte le età a condividere spettacoli e piatti caldi, creando un ambiente accogliente e vibrante. Un esempio concreto di come l’arte e l’aiuto reciproco possano unire la comunità.

Valenza: Teatro, Sapori e Solidarietà nel “Cantiere” che Scalda gli Incontri. Valenza ha visto un’iniziativa di successo che ha unito il calore del teatro, la convivialità del cibo e l’impegno della solidarietà. Ieri, lo spazio del “Cantiere della Solidarietà” in via Foscolo ha ospitato la prima data della rassegna “Non più di 30”, offrendo un momento di svago e sostegno a persone bisognose e ai volontari dell’associazione Sie (Solidarietà Internazionale Emergenze). Un’Oasi di Accoglienza nel Cuore di Valenza. Il “Cantiere della Solidarietà” non è un semplice punto di assistenza, ma un vero e proprio centro di aggregazione per chi si trova in difficoltà.🔗 Leggi su Ameve.eu

