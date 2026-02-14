Sara Gaudenzi, protagonista del trono di Uomini e Donne, è al centro di polemiche dopo alcune segnalazioni di fans che mettono in dubbio la spontaneità delle sue scelte. Secondo alcune testimonianze, ci sarebbero stati interventi esterni o influenze durante le registrazioni, alimentando sospetti sulla genuinità del suo percorso. Una delle accuse più forti riguarda la possibilità che il suo percorso sia stato indirizzato da qualcuno dietro le quinte, creando così un dubbio sulla sua autenticità.

Sara Gaudenzi criticata e accusata dai fans di Uomini e Donne per via di alcuni situazioni sospette emerse e segnalate nelle ultime settimane. Le anticipazioni raccontano l’arrivo di un corteggiatore molto discusso, legato ad Ciro Solimeno, e da lì si è aperto un fronte delicato: presunte segnalazioni su un possibile accordo per portare avanti un percorso “fake”. A rilanciare la tesi è anche una testimonianza circolata online, attribuita a una ragazza che avrebbe frequentato il corteggiatore prima dell’ingresso in studio. Una prof di Amici diventa tronista? Il nome Uomini e Donne: sul trono restano Sara Gaudenzi e Ciro Solimeno. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, pilotato anche il trono di Sara? Testimonianza shock

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne prima della pausa natalizia, il percorso di Sara Gaudenzi al trono ha fatto emergere alcuni aspetti nuovi e inquietanti, lasciando i telespettatori con diverse domande.

Ecco le anticipazioni di Uomini e Donne: nel Trono Over, Ciro conferma il suo ruolo di protagonista, mentre Jakub decide di chiudere con Sara, non presentandosi in studio.

