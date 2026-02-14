Uno studio su oltre 5.000 adulti analizza il legame tra fantasie erotiche e tratti della personalità | ecco chi fantastica di più e cosa significa dal punto di vista psicologico

Uno studio condotto su oltre 5.000 adulti rivela che le persone con tratti di personalità più aperti alla novità tendono a fantasticare di più, soprattutto su desideri sessuali nascosti. La ricerca mostra come le fantasie erotiche, spesso considerate tabù, siano legate a caratteristiche come l’estroversione e la ricerca di stimoli nuovi. Questo studio, basato su interviste e questionari, mette in luce che chi si lascia andare a queste immagini mentali tende a essere più curioso e meno giudicante verso sé stesso. Un esempio concreto: molte persone che hanno svelato fantasie più audaci sono anche più propense a provare nuove esperienze nella vita reale

L iberi di fantasticare, senza giudizi o regole. Le fantasie più intime e segrete possono rivelare molto sulla personalità di una persona. Non è una semplice supposizione, ma un dato scientifico emerso da una ricerca della Michigan State University: un team di studiosi ha analizzato le risposte di oltre 5.000 adulti, individuando un legame significativo tra desideri erotici e tratti caratteriali. Lo studio ha messo in relazione la frequenza e il tipo di fantasie sessuali con il modello dei Big Five, le cinque grandi dimensioni della personalità: estroversione, amicalità, coscienziosità, stabilità emotiva (o emotività negativa) e apertura mentale.