Università degli Studi il nuovo Magnifico Rettore Marianelli svela il Governo dello Studium | tutti i nomi

Il nuovo Magnifico Rettore, Massimiliano Marianelli, svela la squadra che guiderà l’Università degli Studi nei prossimi sei anni. La Comunità di Governo, composta da uomini e donne di talento, rappresenta un passo importante verso un futuro di innovazione e crescita. Con entusiasmo e determinazione, Marianelli presenta i nomi che contribuiranno a plasmare il destino dello Studium, garantendo un percorso di successo e sviluppo per tutta la comunità accademica.

