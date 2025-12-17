Università degli Studi il nuovo Magnifico Rettore Marianelli svela il Governo dello Studium | tutti i nomi

Il nuovo Magnifico Rettore, Massimiliano Marianelli, svela la squadra che guiderà l’Università degli Studi nei prossimi sei anni. La Comunità di Governo, composta da uomini e donne di talento, rappresenta un passo importante verso un futuro di innovazione e crescita. Con entusiasmo e determinazione, Marianelli presenta i nomi che contribuiranno a plasmare il destino dello Studium, garantendo un percorso di successo e sviluppo per tutta la comunità accademica.

Tutti gli uomini e le donne del nuovo Magnifico Rettore Massimiliano Marianelli, che ha presentato una squadra numerosissima, la Comunità di Governo dello Studium, saranno operativi per i prossimi sei anni. Ecco tutti i nomi dei delegati e delle delegate: Daniele Parbuono, Cristina Costantini. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

