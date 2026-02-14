Unità Popolare per Avellino | il Campo Largo tra confusione e speranze di rilancio

Unità Popolare per Avellino denuncia confusione nel panorama politico locale, definendo la situazione attuale come un “campo largo” che genera incertezza e speranze di cambiamento. La dichiarazione arriva dopo settimane di incontri tra diversi gruppi, con alcuni cittadini che si chiedono se questa coalizione possa davvero portare a una svolta per la città. La presenza di più forze politiche si fa sentire nelle strade di Avellino, dove cresce la curiosità su come si svilupperanno le alleanze nei prossimi mesi.

Nota di Unità Popolare per Avellino: “Molta confusione sotto il cielo, tutto va bene.” Se Mao poteva permettersi di dirlo, ad altri non è consentito nemmeno pensarlo. In vena scherzosa, pare che il campo largo, ovvero il raggruppamento politico delle forze di centrosinistra, aspiri a ripetere i reiterati insuccessi che si ripetono ormai da che Foti fu Sindaco! Sappiamo che ad Avellino esistono problemi di tipo abitativo, con gli aggiuntivi rischi derivanti dalla presenza di amianto, sappiamo dei rischi idrogeologici e della necessità di porre in sicurezza costoni e argini, sappiamo di strade cittadine che ricordano “tratturi”.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Il centrosinistra di Avellino rilancia il progetto di unione con il Campo Largo.

