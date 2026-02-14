Una spada e un elmo del ’500 Il Museo Ferrucciano è più ricco

Il Museo Ferrucciano ha ricevuto due pezzi storici dal Museo Civico di Prato: un elmo e una spada del 1500. La consegna si è concretizzata grazie a un accordo tra le due istituzioni, che ha permesso di arricchire la collezione con oggetti autentici e ben conservati. L’elmo, decorato con dettagli in metallo, e la spada, con il fodero in pelle, sono stati posizionati nelle esposizioni permanenti del museo.

Un momento importante per il Museo Ferrucciano con l’arrivo di due importanti prestiti, arrivati dal Museo Civico di Prato: un elmo e una spada. Ad accoglierli erano presenti la direttrice scientifica del Museo Civico di Prato, Manuela Fusi, il curatore scientifico del museo, Alessandro Monti e l’assessore alla cultura di San Marcello Piteglio, Alice Sobrero. "Si tratta – spiega il Comune di San Marcello Piteglio – di due cimeli appartenenti alle collezioni artistiche del Comune di Prato, databili tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo, conservati nei depositi del Museo di Palazzo Pretorio, l’elmo detto “Morione aguzzo“, altezza 28 centimetri peso 998 grammi; la spada da fante composita, lunghezza complessiva 87 centimetri peso 810 grammi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una spada e un elmo del ’500. Il Museo Ferrucciano è più ricco Raddoppio del Museo del ’900. L’azienda esclusa perde al Tar: "Ricorso tardivo e inammissibile". Via la spada di Damocle sui lavori Il raddoppio del Museo del ’900 prosegue senza ostacoli dopo la sentenza del Tar che ha respinto il ricorso dell’azienda esclusa, giudicato tardivo e inammissibile. Capodanno ricco: a Cortona festa in piazza, Colazione al Museo e Concerto Il 15 dicembre 2025 a Cortona si preannuncia un Capodanno ricco di eventi, tra feste in piazza, iniziative culturali e musica dal vivo. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Un’eredità, una spada e una gemma!; Una spada e un elmo del ’500. Il Museo Ferrucciano è più ricco; Dal mercatino potevano finire in mano a giovani, sotto sequestro 70 armi bianche: anche due roncole e una spada dei samurai; Grande weekend internazionale di scherma. Le stelle del fioretto a Torino per il GP Trofeo Inalpi che vivrà sabato la giornata clou. Coppa del Mondo di spada con gli uomini a Heidenheim e le donne a Wuxi. Una spada e un elmo del ’500. Il Museo Ferrucciano è più riccoUn momento importante per il Museo Ferrucciano con l’arrivo di due importanti prestiti, arrivati dal Museo Civico di Prato: un elmo e una spada. Ad accoglierli erano presenti la direttrice scientifica ... msn.com