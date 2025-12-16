Raddoppio del Museo del ’900 L’azienda esclusa perde al Tar | Ricorso tardivo e inammissibile Via la spada di Damocle sui lavori

Il raddoppio del Museo del ’900 prosegue senza ostacoli dopo la sentenza del Tar che ha respinto il ricorso dell’azienda esclusa, giudicato tardivo e inammissibile. La decisione elimina l’incertezza sui lavori, anche se la controversia potrebbe continuare in sede di Consiglio di Stato, lasciando aperta la possibilità di ulteriori sviluppi legali.

La spada di Damocle non c’è più. A meno che la battaglia legale non si prolunghi in Consiglio di Stato. D’altro canto, la sentenza del Tar è piuttosto perentoria: ricorso inammissibile. Nei giorni scorsi, i giudici amministrativi hanno respinto l’istanza presentata dai legali della Fratelli Navarra srl, società prima classificata al bando per il raddoppio del Museo del Novecento e successivamente esclusa dalla commissione per la violazione di una clausola del disciplinare di gara. La regola stabilisce che alcune specifiche categorie di lavorazioni (impianti termici ed elettrici, superficie decorate, strutture in acciaio, impianti elettromeccanici trasportatori e idrico-sanitari) "devono essere eseguite dal concorrente, sia impresa singola che associata, in possesso delle relative qualificazioni". Ilgiorno.it

