Un pino di 15 metri cade in via di Pratale e si schianta su due auto

Un albero di circa 15 metri si è abbattuto questa mattina alle 9 in via di Pratale a Pisa, causando danni a due auto parcheggiate e bloccando la strada. La caduta del pino è stata provocata dal vento forte che ha spirato nella zona durante la notte. I residenti hanno sentito un rumore improvviso e si sono subito allarmati, mentre le auto sono state schiacciate sotto il peso del tronco.

E' avvenuto sabato mattina. Intenso lavoro dei Vigili del fuoco per liberare la carreggiata Paura questa mattina, 14 febbraio, intorno alle 9, in via di Pratale a Pisa dove un grosso pino, di circa 15 metri, è caduto schiantandosi sopra due auto in sosta e ostruendo la strada. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte.Sul posto sono intervenuti, oltre alla Polizia municipale per la gestione della viabilità, anche i Vigili del fuoco che si sono occupati della rimozione della pianta. Dopo aver lavorato per alcune ore, tagliando l'albero, sono riusciti a liberare le due auto e la carreggiata ripristinando così il traffico veicolare. Il sindaco: Quanto accaduto dimostra che gli abbattimenti in alcuni casi sono necessari.