Un tragico incidente al porto ha causato la morte di un autista di 60 anni, colto da un malore mentre era al lavoro. L’evento si è verificato nell’area retro del porto, generando grande dolore tra colleghi e familiari. La vicenda sottolinea l’importanza delle misure di sicurezza e della prevenzione sul luogo di lavoro.

Autista muore stroncato da un malore mentre era al lavoro al porto. Un operaio di 60 anni della provincia di Campobasso è morto nel pomeriggio mentre era al lavoro nell'area retro portuale del porto industriale di Manfredonia (Foggia). Il dramma L'uomo, che a quanto si apprende, era un autista e lavorava per una ditta: si sarebbe accasciato all'improvviso stroncato da un malore. A dare l'allarme i colleghi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo. Ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche la polizia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Dramma al porto, autista muore sul lavoro stroncato da un malore

Approfondimenti su Porto Malore

Un incidente sul lavoro si è verificato al Porto di Manfredonia, dove un operaio di 65 anni ha perso la vita a causa di un malore durante le operazioni di scarico merce.

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato a Battipaglia, dove un operaio di 60 anni ha perso la vita a causa di un malore mentre era in azienda.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Porto Malore

Argomenti discussi: Sorso, 23enne travolto e ucciso sulla Statale: l’autista rischia 12 anni di carcere; Autista sospeso, fermava l'autobus per cantare e ballare. Le proteste delle famiglie: I ragazzi arrivavano a scuola in ritardo.

Dramma al porto. Schianto in monopattino contro un bus: graveOperaio del cantiere navale finisce addosso a un mezzo della Conerobus col monopattino e finisce in ospedale in gravi condizioni. Choc al porto nel primissimo pomeriggio di ieri quando un uomo di ... ilrestodelcarlino.it

sgombero in Porto Vecchio, l’ICS denuncia un esito drammatico: “oltre 100 persone lasciate in strada nel pieno dell’inverno, trasferimenti insufficienti e priorità ai magazzini invece che alle persone”. Trieste torna a fare i conti con una ferita che non si chiude - facebook.com facebook