Dramma al porto autista muore sul lavoro stroncato da un malore
Un tragico incidente al porto ha causato la morte di un autista di 60 anni, colto da un malore mentre era al lavoro. L’evento si è verificato nell’area retro del porto, generando grande dolore tra colleghi e familiari. La vicenda sottolinea l’importanza delle misure di sicurezza e della prevenzione sul luogo di lavoro.
Autista muore stroncato da un malore mentre era al lavoro al porto. Un operaio di 60 anni della provincia di Campobasso è morto nel pomeriggio mentre era al lavoro nell'area retro portuale del porto industriale di Manfredonia (Foggia). Il dramma L'uomo, che a quanto si apprende, era un autista e lavorava per una ditta: si sarebbe accasciato all'improvviso stroncato da un malore. A dare l'allarme i colleghi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo. Ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche la polizia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Approfondimenti su Porto Malore
Tragedia sul lavoro al porto di Manfredonia: operaio stroncato da un malore
Un incidente sul lavoro si è verificato al Porto di Manfredonia, dove un operaio di 65 anni ha perso la vita a causa di un malore durante le operazioni di scarico merce.
Tragedia sul lavoro: operaio muore stroncato da un malore
Un tragico incidente sul lavoro si è verificato a Battipaglia, dove un operaio di 60 anni ha perso la vita a causa di un malore mentre era in azienda.
Ultime notizie su Porto Malore
Argomenti discussi: Sorso, 23enne travolto e ucciso sulla Statale: l’autista rischia 12 anni di carcere; Autista sospeso, fermava l'autobus per cantare e ballare. Le proteste delle famiglie: I ragazzi arrivavano a scuola in ritardo.
Dramma al porto. Schianto in monopattino contro un bus: graveOperaio del cantiere navale finisce addosso a un mezzo della Conerobus col monopattino e finisce in ospedale in gravi condizioni. Choc al porto nel primissimo pomeriggio di ieri quando un uomo di ... ilrestodelcarlino.it
sgombero in Porto Vecchio, l’ICS denuncia un esito drammatico: “oltre 100 persone lasciate in strada nel pieno dell’inverno, trasferimenti insufficienti e priorità ai magazzini invece che alle persone”. Trieste torna a fare i conti con una ferita che non si chiude - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.