Uccidere i cormorani per salvare le trote? Una risposta semplicistica a un problema complesso

Il sindaco di una cittadina ha deciso di abbattere i cormorani per proteggere le trote del fiume, sostenendo che così si risolve il problema. Questa scelta, però, solleva molte polemiche tra ambientalisti e pescatori, che la giudicano troppo semplicistica. In molti, infatti, ritengono che eliminare gli uccelli non affronti le cause profonde del declino delle trote, come l’inquinamento e la modifica del corso d’acqua. La decisione ha portato anche a una mobilitazione di volontari che si oppongono all’abbattimento, chiedendo soluzioni più sostenibili.

L'associazione LNDC Animal Protection si oppone alla decisione della Provincia di Trento di approvare un piano di contenimento dei cormorani volto a proteggere la trota marmorata, specie autoctona delle acque trentine "La protezione di una specie non può avvenire a discapito di un'altra. Una società che si definisce civile deve saper trovare soluzioni equilibrate che mettano al centro la convivenza e la salvaguardia della vita in tutte le sue forme". Con queste parole Piera Rosati – presidente dell'associazione LNDC Animal Protection – ha espresso la propria contrarietà alla decisione della Provincia di Trento di approvare un piano di contenimento dei cormorani per proteggere la trota marmorata, una specie autoctona di pregio presente nelle acque trentine.