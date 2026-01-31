Potature drastiche la risposta di Green Service | Interventi necessari per salvare gli alberi
In paese, gli alberi sono stati potati di recente. Green Service difende gli interventi, spiegando che sono necessari per salvare gli alberi e sono stati fatti seguendo criteri precisi, in base allo stato di salute delle piante. La questione divide i residenti, alcuni critici, altri rassicurati. Ma l’azienda assicura che si tratta di operazioni essenziali per la sicurezza e la sopravvivenza degli alberi.
SAN PIETRO VENOTICO – “Tutte le potature effettuate negli ultimi giorni sugli alberi di San Pietro Vernotico sono state fatte secondo precisi criteri legati innanzitutto allo stato di salute dell’albero. Nessun arbusto morirà per un intervento errato da parte nostra, se qualcuno seccherà sarà.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Approfondimenti su Green Service
