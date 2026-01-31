Potature drastiche la risposta di Green Service | Interventi necessari per salvare gli alberi

In paese, gli alberi sono stati potati di recente. Green Service difende gli interventi, spiegando che sono necessari per salvare gli alberi e sono stati fatti seguendo criteri precisi, in base allo stato di salute delle piante. La questione divide i residenti, alcuni critici, altri rassicurati. Ma l’azienda assicura che si tratta di operazioni essenziali per la sicurezza e la sopravvivenza degli alberi.

