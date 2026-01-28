Jacqueline Luna Di Giacomo smentisce la crisi con Ultimo e i gossip sul tradimento | Lontano dai rumori

Jacqueline Luna Di Giacomo mette fine alle voci di crisi e tradimento con Ultimo. In un post su Instagram, in occasione dei 30 anni del cantante, la modella chiarisce di essere lontana dai rumori e di voler continuare la sua vita senza lasciarsi condizionare dai gossip.

Con un post su Instagram pubblicato in occasione dei 30 anni di Ultimo, Jacqueline Luna Di Giacomo smentisce la crisi e le voci di tradimento che si inseguono da settimane. "Lontano dai rumori, vicino alle risate", le parole dell'influencer.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

