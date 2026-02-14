Troppi piccioni in ospedale | via a cattura e abbattimenti

Il Comune di Civitanova ha deciso di intervenire contro la presenza eccessiva di piccioni all’interno dell’ospedale, a causa del numero elevato di uccelli che causano problemi di igiene e sicurezza. La decisione nasce dopo diverse segnalazioni di personale e visitatori che si sono trovati a dover fare i conti con piccioni che si intrufolano nei corridoi e sui tetti dell’edificio. Per risolvere la situazione, saranno installate trappole e si procederà con l’abbattimento degli uccelli, cercando di ridurre la presenza di questi volatili nel complesso ospedaliero.

Macerata, 14 febbraio 2026 – Troppi piccioni all' ospedale di Civitanova, il Comune interverrà con le trappole per la cattura e l'abbattimento. Tempi duri per i pennuti che hanno scelto la struttura sanitaria tra i campi di contrada San Domenico. L'Azienda sanitaria lo scorso giugno ha inviato al Comune una richiesta per avviare l'attività di controllo di piccioni e colombi, riferendo che erano in soprannumero, che la loro presenza causava disagi igienico-sanitari e che erano risultate vane le contromisure attuate, in particolare reti metalliche e dissuasori. Passa qualche mese e a settembre l'Ast inoltra al Comune una mappatura, con il censimento del numero degli esemplari residenti.