In questa intervista esclusiva, l’eurodeputata Nikola Bartušek analizza i recenti scandali e le tensioni all’interno del Parlamento Europeo. Tra accuse di corruzione e atteggiamenti guerrafondai, il quadro politico europeo si trova in fermento. Un momento di riflessione e cambiamento che potrebbe segnare una svolta nel futuro dell’Unione Europea.

L'ultima inchiesta sui diplomatici europei accusati di corruzione, fra i quali spunta Federica Mogherini, ha riacceso il dibattito sull'effettiva salute di questa Unione Europea. Ormai sono troppi gli scandali, le dichiarazioni guerrafondaie, le iniziative fallimentari e controproducenti della Commissione von der Leyen. Abbiamo chiesto al riguardo un parere a Nikola Bartušek, europarlamentare della Repubblica Ceca. Eletta nel 2024 per il partito P?ísaha, fa parte del gruppo Patrioti per l'Europa. Sociologa e politologa, esperta di migrazioni e asilo politico, a Strasburgo è membro della Commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, oltre che della Delegazione presso la commissione parlamentare mista UE-Turchia.