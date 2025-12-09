Intervista esclusiva all’eurodeputata Nikola Bartušek | troppi scandali ai vertici UE e troppi atteggiamenti guerrafondai ma il vento politico sta cambiando dentro il Parlamento Europeo
In questa intervista esclusiva, l’eurodeputata Nikola Bartušek analizza i recenti scandali e le tensioni all’interno del Parlamento Europeo. Tra accuse di corruzione e atteggiamenti guerrafondai, il quadro politico europeo si trova in fermento. Un momento di riflessione e cambiamento che potrebbe segnare una svolta nel futuro dell’Unione Europea.
L’ultima inchiesta sui diplomatici europei accusati di corruzione, fra i quali spunta Federica Mogherini, ha riacceso il dibattito sull’effettiva salute di questa Unione Europea. Ormai sono troppi gli scandali, le dichiarazioni guerrafondaie, le iniziative fallimentari e controproducenti della Commissione von der Leyen. Abbiamo chiesto al riguardo un parere a Nikola Bartušek, europarlamentare della Repubblica Ceca. Eletta nel 2024 per il partito P?ísaha, fa parte del gruppo Patrioti per l’Europa. Sociologa e politologa, esperta di migrazioni e asilo politico, a Strasburgo è membro della Commissione per l’occupazione e gli affari sociali, della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, oltre che della Delegazione presso la commissione parlamentare mista UE-Turchia. 🔗 Leggi su Follow.it
Gen v stagione 2: intervista esclusiva con jaz sinclair, london thor e derek luh
Gen v stagione 2: intervista esclusiva a sean patrick thomas e hamish linklater
Uomini e Donne, intervista esclusiva a Gianluca Costantino: "Il trono? Una bella occasione per farmi conoscere davvero"
Memories, Nerazzurri emotions, and the Champions League clash against Liverpool: the exclusive interview with Maicon in the Matchday Programme ? Ricordi, emozioni nerazzurre e la sfida di Champions contro il Liverpool: l'intervista esclusiva a Maico - facebook.com Vai su Facebook
David Ellison, presidente e CEO di #Paramount Skydance, in un’intervista esclusiva a CNBC ha illustrato le ragioni per cui l’offerta del gruppo per #WarnerBrosDiscovery produrrebbe risultati migliori in diversi ambiti rispetto a quella avanzata da #Netflix: a be Vai su X
LIVE Inter-Liverpool 0-1, Champions League calcio in DIRETTA: Calhanoglu e Acerbi fuori per infortunio oasport.it
Autostrade, la truffa del pedaggio: come ti svuotano il conto liberoquotidiano.it
Povertà e disoccupazione, nuovo allarme Campania dalla Caritas: i dati per provincia anteprima24.it
Diretta gol Champions League LIVE, vittorie di Olympiacos e Bayern: ora i match delle 21! Segui Inter ... calcionews24.com
Marcell Jacobs: «Non ho più voglia di allenarmi, la Fidal mi ha preso in giro. Tortu e doping? C'è un'invidia ... leggo.it
La Notte nel Cuore, anticipazioni quarantaduesima puntata di mercoledì 10 dicembre 2025 davidemaggio.it