la giocata della vigilia gli vale 3mila euro al mese per 20 anni

Babbo Natale ha portato a un fortunato vincitore – o fortunata vincitrice – in quel di Trento un “vitalizio” da 3mila euro al mese per ben vent’anni. È il risultato dell’ultimo concorso giocato alle 11 del 24 dicembre, il numero 6074, del WinforLife.La giocata vincente è stata fatta al punto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

