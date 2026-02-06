Fritole Galani e Castagnole le ricette veronesi dei dolci di Carnevale

A Verona, le Fritole, i Galani e le Castagnole sono i dolci protagonisti di Carnevale. Le ricette variano da zona a zona, ma tutti si preparano per la festa con le stesse voglie. I Crostoli, conosciuti anche come frappe o bugie, sono un classico che non può mancare sulle tavole di questa stagione.

I Crostoli sono immancabili a Carnevale, le golose sfoglie fritte variano in nome e forma: galani a Venezia, frappe a Roma, bugie in Piemonte. Non meno amate sono le castagnole, piccoli bocconcini dorati e croccanti, senza ripieno nella versione veneta, che conquistano ogni palato con la loro.🔗 Leggi su Veronasera.it Approfondimenti su Carnevale Veronese Cosa fare con gli avanzi del pranzo di Natale: dall’antipasto ai dolci, le ricette di riciclo I dolci di Santa Lucia: tradizioni e ricette del 13 dicembre Il 13 dicembre si celebra la festa di Santa Lucia, una ricorrenza ricca di tradizioni e dolci tipici. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Carnevale Veronese Argomenti discussi: 15 dolci di Carnevale strepitosi: con la golosità non si scherza. Fritole, Galani e Castagnole, le ricette veronesi dei dolci di CarnevaleI Crostoli sono immancabili a Carnevale, le golose sfoglie fritte variano in nome e forma: galani a Venezia, frappe a Roma, bugie in Piemonte. Non meno amate sono le castagnole, piccoli bocconcini dor ... veronasera.it Castagnole: 10 ricette per preparare le frittelle di CarnevaleState pensando di preparare dei dolci per Carnevale? Tra le varie specialità regionali troviamo le castagnole, delle frittelle di Carnevale che vengono ormai preparate in numerose varianti. Potrete ... greenme.it QUANDO ERO PICCOLA E FACEVO I CROSTOLI I dolci del Carnevale in Veneto sono le fritole, le castagnole e i crostoli o galani. Il mio ruolo di bambina nel fare i crostoli era trattare con la macchinetta la palla di pasta che mi passava la nonna. Agganciavo l’ facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.