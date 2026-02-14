Torna il Carnevalfratta In piazza domenica 22

Il Carnevalfratta torna in piazza domenica 22 febbraio, portando colori e allegria dopo anni di assenza. L’associazione Fermento, il Comitato popolare e gli Osti di piazza San Francesco preparano una festa che riprende una tradizione lunga più di mezzo secolo. Quest’anno, oltre ai coriandoli, ci saranno anche tordelli caldi e musica dal vivo, per coinvolgere tutta la comunità.

La tradizione entra in 'Lucca in maschera' con il ritorno del CarnevalFratta. Domenica 22 febbraio l'associazione culturale Fermento, il Comitato popolare e gli Osti di piazza San Francesco sono pronti a spadellare coriandoli e tordelli per la terza edizione di rinascita di un appuntamento storico che risale a più di 50 anni fa. A partire dalle 14,30 bambini e famiglie potranno vivere il quartiere con l'arte di strada insieme ai trampolieri Chicchi d'Uva o nel corner di Acchiappasogni, tra animazione, giochi e truccabimbi. Alle 15 al via 'Circo in piazza', un laboratorio di giocolerie e arti circensi adatto a tutte le età curato dal team 4 Monkeys.