?Ti amo come dico io? | lo spot di San Valentino contro la violenza sulle donne

Uno spot a San Valentino per tenere alta l'attenzione sulla violenza contro le donne: “Ti amo (come dico io)” è il titolo dello spot lanciato in occasione della festa di San Valentino dalla cooperativa sociale Ferrante Aporti che gestisce i centri antiviolenza nel territorio di Brindisi. Il video diretto dal regista Gabriele Marinò e dal collettivo New Reclame, mostra una donna, interpretata dall’attrice Daniela Nisi, che rientra a casa e trova una scatola di cioccolatini, di quelli che custodiscono biglietti d’amore. Ma i messaggi che legge non sono romantici, anzi, parlano di controllo e isolamento, svalutazione e manipolazione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

