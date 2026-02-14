The Voice Kids 4 stasera su Rai 1 la finale | le anticipazioni del 14 febbraio

Stasera su Rai 1, la finale di The Voice Kids 4, perché i giovani talenti hanno dimostrato il loro valore durante le ultime settimane. I giudici Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt si preparano a giudicare le esibizioni finali, mentre i fan seguono con entusiasmo le voci dei concorrenti. La gara si avvicina alla conclusione e i concorrenti sono pronti a dare il massimo per conquistare il pubblico.

Ultimo appuntamento questa sera, sabato 14 febbraio 2026, in prima serata su Rai 1 per la finale della quarta edizione di The Voice Kids. Il talent condotto da Antonella Clerici arriva al traguardo dopo una stagione di grandi ascolti (l'episodio di settimana scorsa ha tenuto davanti allo schermo 3.224.000 spettatori con il 21.5% di share), confermando la passione del grande pubblico verso il talento e la spontaneità dei giovani cantanti in gara. La coincidenza con San Valentino metterà i telespettatori davanti a un bivio? Dopo una semifinale che ha dominato lo share la scorsa settimana, stasera i finalisti si sfideranno per il titolo, regalando performance che ci faranno emozionare. Stasera, sabato 14 febbraio, si svolge la finale di 'The Voice Kids', il talent show che mette in mostra i giovani talenti vocali italiani tra i 7 e i 14 anni. Stasera su Rai 1 va in scena la finale di The Voice Senior 6, l'evento più atteso dell'anno. Giuria di qualità, ospiti ed emozioni per l'ultimo appuntamento stagionale con il talent canoro condotto da Antonella Clerici. Stasera - 14 febbraio - su Rai 1 va in onda l'ultima puntata di The Voice Kids: nuova modalità di voto per decidere il vincitore. 16 i piccoli cantanti in erba che il 14 febbraio si sfideranno per aggiudicarsi questa edizione del fortunato talent di Rai 1, condotto da Antonella Clerici.