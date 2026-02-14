Tempi di soccorso in Appennino interventi più veloci e sempre col mezzo avanzato per le patologie gravi

Un incidente in Alto Frignano ha portato a un miglioramento nei tempi di intervento dei soccorritori, grazie all'impiego di mezzi avanzati anche nelle situazioni più gravi. Ora, i servizi di emergenza riescono ad arrivare prima, assicurando assistenza immediata a pazienti con arresto cardiaco, ictus o traumi gravi. La percentuale di interventi con mezzi specializzati ha raggiunto il 100%, garantendo risposte più rapide e efficaci nelle zone montane.

In Alto Frignano migliora il tempo di soccorso per le emergenze e per arresto cardiaco, stroke e trauma maggiore, l’indicatore relativo all’intervento tempestivo di un mezzo di soccorso avanzato, indicatore previsto dai Lea, è migliorato arrivando al 100%. Sono questi gli elementi principali emersi ieri, venerdì 13 febbraio, nel corso di una riunione tra il presidente della Provincia e una rappresentanza dei sindaci con l'obiettivo di superare ogni dubbio su eventuali impatti del superamento del medico di emergenza territoriale Met presente a Fanano. L'Ausl risponde così anche a quanto dichiarato, sempre ieri, nel corso di una conferenza stampa davanti al Policlinico, dal vicecoordinatore regionale di Forza Italia, Antonio Platis, e Maria Cristina Bettini, secondo cui "i dati relativi agli interventi del servizio 118 nei comuni montani della provincia di Modena nei mesi di maggio–luglio 2025 raccolti dal capogruppo in Regione Pietro Vignali evidenziano una situazione preoccupante.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Nel 2025, il Soccorso alpino lombardo ha registrato un aumento degli interventi sulle montagne della regione.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Palermo: [AMBULANZA DELTA SOCCORSO PER INTERVENTO]

Argomenti discussi: Ambulanze in Calabria, il report della Regione: Tempi di risposta in 24 minuti; Numero unico 112, Sicilia tra primato nei tempi di risposta e integrazione con il 116 117 CLICCA PER IL VIDEO; Bochicchio: Azienda ospedaliera San Carlo: risultati su tempi di permanenza in Pronto Soccorso e sulla rapidità degli interventi sono ottima notizia; Pronto soccorso dell'ospedale San Carlo da record: solo 1 ora di attesa a Potenza.

Pronto soccorso. Saccardi: Meno tempi di attesa e maggiore attenzione alle persone più fragiliL’assessore ha presentato il nuovo modello organizzativo che entrerà a regime nei Pronto Soccorsi toscani a partire dal 2018, come avevamo anticipato ieri. Il passaggio dai codici colore a quelli ... quotidianosanita.it

Quando non andare subito in pronto soccorsoL’effetto boarding non è sfortuna ma un problema strutturale della nostra sanità. Scopri cinque consigli molto pratici per ridurre il rischio di passare la ... lastampa.it

Al pronto soccorso di Bolzano accessi aumentati del 65 per cento in cinque anni. Messner: 'Lavoriamo per ridurre i tempi di attesa, ma il sistema è sotto grande pressione' #ANSA facebook