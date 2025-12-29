Nel 2026 molte star andranno a nozze | da Zendaya con Tom Holland a Taylor Swift con Travis Kelce ecco i matrimoni evento

Nel 2026 si prevede un intenso calendario di nozze tra celebrità di Hollywood, con nomi come Zendaya e Tom Holland, e Taylor Swift con Travis Kelce. Dopo un 2025 ricco di annunci e ritorni di fiamma, l’attenzione si concentra sui matrimoni che segneranno l’anno prossimo, offrendo nuovi spunti di interesse per gli appassionati di gossip e cultura pop.

Dopo un 2025 ricco di celebrazioni, fidanzamenti e storie d’amore tornate sotto i riflettori, Hollywood guarda già al 2026 come all’anno dei matrimoni delle star. Alcune coppie sono al centro di rumor insistenti, altre hanno alimentato le aspettative con gesti romantici o dichiarazioni eclatanti. Ecco le unioni che potrebbero trasformarsi nelle nozze più attese del nuovo anno. Dua Lipa, Zendaya, Taylor Swift: i matrimoni delle star attesi nel 2026. Tra chi dovrebbe dirsi “sì” nell’anno che sta per iniziare ci sono Zendaya e Tom Holland, una delle coppie una delle coppie più amate – e riservate – del pianeta. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Nel 2026 molte star andranno a nozze: da Zendaya con Tom Holland a Taylor Swift con Travis Kelce, ecco i matrimoni evento Leggi anche: Tom Holland e Zendaya insieme a Londra: ecco le foto con la famiglia della star di Spider-Man Leggi anche: Taylor Swift, il fidanzato Travis Kelce scambiò la moglie di Hugh Grant per una star di Hollywood La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Capodanno in musica e L'anno che verrà in tv: tutti gli ospiti su Canale 5 e Rai 1; Star Comics: aggiornamento sui volumi che subiranno l'adeguamento di prezzo. Sanremo 2026, Carlo Conti sceglie le regine di Ballando con le stelle: chi sono le co-conduttrici - conduttrici che affiancheranno il direttore artistico, emergono a gran voce le donne che hanno trionfato nello show di Rai 1. libero.it

Oscar 2026, una stagione tutta in famiglia - Dai fratelli Josh e Benny Safdie, entrambi potenzialmente in corsa per il miglior regista, a Daniel Day- ansa.it

Celebrità italiane diventate genitori nel 2025 Il 2025 è stato un anno di grandi gioie per molte star italiane, che hanno accolto nelle loro famiglie nuovi arrivi pieni d’amore. Tra influencer, showgirl e volti noti della TV, diversi vip hanno condiviso la felicità di di - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.