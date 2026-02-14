SW Boscacci | Io e mia moglie Alba assieme anche nella staffetta di scialpinismo Se arrivasse l' oro
Sw Boscacci ha annunciato che lui e sua moglie Alba gareggeranno insieme nella staffetta di scialpinismo ai Giochi Olimpici. La coppia, che si allena e si sostiene da anni, partecipa per la prima volta alla competizione olimpica di questa disciplina. Boscacci spiega di aver scelto di competere con Alba senza sentirsi sotto pressione, e che in famiglia hanno discusso della sfida in modo tranquillo. Se riusciranno a vincere, potrebbe essere una grande sorpresa per tutti gli appassionati di sport invernali.
C’è ben poco di consueto, in particolare in questo periodo olimpico, nella vita di Michele Boscacci. Valtellinese, 36 anni, nello scialpinismo ha vinto tutto: Coppa del Mondo, Mondiali, quattro volte il Mezzalama, la durissima maratona dei ghiacciai a squadre (è lunga 42 km come fu la fatica di Filippide, ma si superano i 4mila metri di quota.). È uno dei tre azzurri, ma unico uomo, convocato per Milano Cortina nello sport delle pelli, all’esordio a Cinque cerchi. Prima particolarità: anche suo papà Graziano ha vinto i Mondiali. La seconda: dopo aver girato il mondo per le gare, il 21 febbraio, lui che è di Albosaggia, gareggerà all’Olimpiade a un’ora di macchina da casa, sulla Stelvio di Bormio, per l’occasione trasformata da tempio di Paris e Franzoni a terra - speriamo - di conquista per i nostri “stambecchi”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
