SW Boscacci | Io e mia moglie Alba assieme anche nella staffetta di scialpinismo Se arrivasse l' oro

Sw Boscacci ha annunciato che lui e sua moglie Alba gareggeranno insieme nella staffetta di scialpinismo ai Giochi Olimpici. La coppia, che si allena e si sostiene da anni, partecipa per la prima volta alla competizione olimpica di questa disciplina. Boscacci spiega di aver scelto di competere con Alba senza sentirsi sotto pressione, e che in famiglia hanno discusso della sfida in modo tranquillo. Se riusciranno a vincere, potrebbe essere una grande sorpresa per tutti gli appassionati di sport invernali.