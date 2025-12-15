Serata di canti e musiche popolari albanesi e romagnole con i Pranvera Balkan

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 19 dicembre, il teatro Verdi di Forlimpopoli ospiterà una serata dedicata alle musiche popolari albanesi e romagnole, interpretate dai Pranvera Balkan. La scuola di musica popolare di Forlimpopoli chiuderà così la sua programmazione annuale, offrendo un evento ricco di melodie tradizionali e atmosfere autentiche.

serata di canti e musiche popolari albanesi e romagnole con i pranvera balkan

© Forlitoday.it - Serata di canti e musiche popolari albanesi e romagnole con i Pranvera Balkan

La scuola di musica popolare di Forlimpopoli, venerdì 19 dicembre chiude la sua programmazione con una serata di melodie tradizionali al teatro Verdi di Forlimpopoli. A salire sul palco saranno i Pranvera Balkan, il nuovo gruppo del fisarmonicista Bardh Jakova. Insieme a lui il clarinetto di Anna. Forlitoday.it

Canzoni Popolari Italiane - Mix Canzoni al femminile per fisarmonica By Noemi Gigante

Video Canzoni Popolari Italiane - Mix Canzoni al femminile per fisarmonica By Noemi Gigante

Canti popolari, musica sacra e lirica. Alla scoperta della propria voce - Ricordiamo l’appuntamento di questo pomeriggio, mercoledì 13 agosto nella bella e ridente Pracchia che ospita la XII edizione del festival musicale, appuntamento estivo molto seguito. lanazione.it

serata canti musiche popolariI canti del mare, a Roma EtnoMuSa Orchestra e Tony Esposito - Canti del mare con la EtnoMuSa Orchestra diretta da Francesco Berrafato e il percussionista Tony Esposito come ospite speciale. msn.com