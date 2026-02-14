Studentessa Erasmus morta il caso non è chiuso | il gip si riserva sull’archiviazione

La giudice ha deciso di non chiudere subito il caso di Julie, la studentessa Erasmus trovata morta a Firenze, perché vuole approfondire alcuni aspetti ancora poco chiari. La morte della giovane, avvenuta lo scorso mese, ha sollevato molte domande tra amici e familiari, che chiedono risposte sulle ultime ore prima del decesso. La magistratura ha richiesto ulteriori verifiche, anche sui risultati degli accertamenti medici, prima di decidere se archiviare ufficialmente il procedimento.

Il Caso Julie: La Gip Si Riserva sull'Archiviazione, Riaprendo le Indagini sulla Morte della Studentessa Erasmus. Lecce, 14 febbraio 2026 – Il destino giudiziario di un caso che ha scosso la comunità studentesca e non solo rimane incerto. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce, Tea Verderosa, si è riservata la decisione sull'archiviazione dell'indagine relativa alla morte di Julie, la studentessa francese trovata senza vita in un appartamento leccese nell'ottobre 2023. Questa decisione accoglie l'opposizione presentata dai legali della famiglia della giovane, aprendo la possibilità di ulteriori accertamenti sulle circostanze del decesso.