L' Empoli blocca la capolista | è 1-1 col Frosinone al Castellani
Empoli, 27 dicembre 2025 – L’ Empoli blocca la capolista: al “Castellani”, infatti, finisce 1-1 la sfida tra azzurri e laziali, valida per la diciottesima giornata del girone di andata del campionato di serie B. Per gli uomini allenati da Dionisi momentaneo ottavo posto in graduatoria con 24 punti, ma soprattutto la consapevolezza di essere cresciuti rispetto a qualche tempo fa. Primo tempo ricco di emozioni, ripresa con minori occasioni, ma pur sempre ben giocata da ambo le parti. Al 5’ ci prova Calò: il suo destro di controbalzo finisce alla destra di Fulignati. Tre minuti più tardi, imbucata di Obaretin: il suo sinistro è respinto da Palmisani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
