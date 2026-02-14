Stellantis nell’Ue riparte dal diesel ma in Italia sta scoppiando l’indotto

Stellantis riporta il diesel in Europa, ma in Italia si rischiano licenziamenti tra i fornitori. La casa automobilistica ha deciso di rilanciare le versioni a gasolio su sette modelli, un passo che sta creando tensioni nell’indotto locale. I fornitori italiani si preparano a ridimensionare le attività, temendo tagli di posti di lavoro a causa di questa scelta.

Il gruppo reintroduce la versione a gasolio su 7 modelli. Licenziamenti tra i fornitori. Stellantis sta reintroducendo in Europa versioni diesel di almeno sette modelli tra auto e veicoli passeggeri, in un cambio di rotta avviato a fine 2025 in seguito ai dati giunti anche dai concessionari. Il problema è che questo cambio di direzione è tardivo e non evita la valanga di ammortizzatori sociali e licenziamenti che stanno colpendo l’azienda certo, ma soprattutto l’indotto, a causa del fallimento del passaggio alle elettriche imposto dal green deal Ue. 🔗 Leggi su Laverita.info

L'Unione Europea ha deciso di revocare lo stop ai motori diesel e benzina prevista dal 2035, suscitando reazioni contrastanti.

Il gruppo Stellantis ha deciso di ampliare la gamma di veicoli diesel, a causa della crescente domanda di modelli più economici e pratici.

