Statale 36 firmato il protocollo contro i rifiuti abbandonati | Anas paga Silea pulisce

L'Anas ha firmato un protocollo con Silea e nove Comuni di Lecco per ripulire le piazzole di sosta della Statale 36, che erano diventate ricettacoli di rifiuti abbandonati. La decisione arriva dopo anni di segnalazioni di discariche a cielo aperto lungo la strada che collega Milano e la Valtellina. Ora, Anas si impegna a coprire i costi, mentre Silea si occuperà di portare via i rifiuti. La presenza di spazzatura lungo l’arteria ha peggiorato negli ultimi tempi, creando un problema di decoro e sicurezza.

Le piazzole di sosta della Statale 36 saranno finalmente ripulite dai rifiuti abbandonati. Dopo anni di segnalazioni e discariche a cielo aperto lungo l'arteria che collega Milano alla Valtellina, è stato firmato un protocollo d'intesa tra Anas, Silea e nove Comuni della provincia di Lecco per garantire la rimozione sistematica dei rifiuti lungo il tratto che va dal chilometro 49+500 di Lecco fino al chilometro 96+700 di Colico, oltre alla statale 36 raccordo Lecco-Ballabio. L'accordo, approvato dalla giunta comunale di Lecco con una delibera del 5 febbraio 2026, arriva in un momento strategico: nel pieno delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, quando la statale 36 viene percorsa da migliaia di turisti diretti in Valtellina.