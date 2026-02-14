Spagnoletto e l’ulivo della pace al Perlasca

Spagnoletto ha portato l’ulivo della pace al Perlasca per il secondo anno di fila, coinvolgendo studenti di tutte le età. La scuola ha organizzato una giornata dedicata alla Memoria, invitando le classi quinte e alcune sezioni della secondaria a riflettere sugli orrori della guerra e dell’Olocausto. Le attività hanno compreso momenti di ascolto e discussione, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria di ciò che è successo in passato. Un gesto concreto per sensibilizzare i giovani e ricordare le sofferenze delle vittime dei campi di concentramento.

Per il secondo anno consecutivo, al comprensivo Giorgio Perlasca, si è voluta celebrare la Giornata della Memoria d'istituto, in modo da coinvolgere le classi quinte dei tre plessi della scuola primaria (Pascoli, Tumiati, Mosti) e alcune classi del plesso della scuola secondaria di primo grado Bonati, in particolar modo le classi di strumento musicale, affinché si potesse riflettere su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, in modo da conservare nel futuro degli studenti la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, auspicando che simili eventi non possano mai più accadere.