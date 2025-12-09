space economy in italia produzione da 8 miliardi e 23mila addetti

Il rapporto ISTAT sulla space economy 2021 evidenzia un settore in forte espansione in Italia, con una produzione di 8 miliardi di euro e oltre 23.000 addetti. L’upstream, settore principale, si distingue per alta produttività, esportazioni significative e la presenza di multinazionali, confermando l’importanza crescente di questa filiera strategica.

Il rapporto ISTAT sulla space economy 2021 mostra un settore in crescita, trainato dall'upstream, con alta produttività, forti export e grande presenza di multinazionali. La Space Economy in Italia: 8 miliardi di produzione e alta produttività. L'Istat ha pubblicato il primo Conto tematico sull'economia dello spazio relativo al 2021, realizzato secondo le linee guida ESA ed Eurostat e frutto della collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana. L'analisi, prevista con cadenza triennale, tornerà nel 2027 con i dati aggiornati al 2024. Un settore da 8 miliardi di euro e 23mila addetti. Nel 2021 la space economy italiana ha espresso una produzione di 8 miliardi di euro e ha impiegato oltre 23mila addetti, generando 2 miliardi di valore aggiunto, pari allo 0,1% del PIL.