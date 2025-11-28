Spaccio di droga | due pusher arrestati nel Casertano

Tempo di lettura: < 1 minuto A Capodrise (CE) i carabinieri della Stazione di Macerata Campania, in collaborazione con i colleghi dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, hanno messo fine all’attività di spaccio condotta da un 22enne albanese senza fissa dimora e da un 19enne napoletano. Da giorni i militari osservavano movimenti sospetti attorno a un appartamento della zona, seguendo con pazienza uomini e orari, segnando abitudini e brevi incontri che lasciavano poco spazio ai dubbi. La svolta è arrivata quando un potenziale acquirente è stato fermato subito dopo aver acquistato dello stupefacente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

