Spaccio di droga | due pusher arrestati nel Casertano
Tempo di lettura: < 1 minuto A Capodrise (CE) i carabinieri della Stazione di Macerata Campania, in collaborazione con i colleghi dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, hanno messo fine all’attività di spaccio condotta da un 22enne albanese senza fissa dimora e da un 19enne napoletano. Da giorni i militari osservavano movimenti sospetti attorno a un appartamento della zona, seguendo con pazienza uomini e orari, segnando abitudini e brevi incontri che lasciavano poco spazio ai dubbi. La svolta è arrivata quando un potenziale acquirente è stato fermato subito dopo aver acquistato dello stupefacente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Arresto per spaccio di droga a Reggio Calabria, sequestrati 350 grammi di marijuana: I Carabinieri della Stazione di Reggio Calabria – Rione Modena, nell’ambito delle quotidiane attività di controllo del territorio e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacen - facebook.com Vai su Facebook
Passamano della droga tra le grate. Smantellata base di spaccio a Nettuno ift.tt/4luxRvG Vai su X
Blitz in centro a Pontedera, carabinieri in borghese vedono lo scambio di droga e arrestano due pusher - Due cittadini extracomunitari arrestati a Pontedera per spaccio di droga: sequestrati cocaina, hashish, denaro e materiale per il confezionamento. Scrive virgilio.it
Deteneva droga ai fini di spaccio: arrestato pusher nel salernitano - Il soggetto, 33enne di Pagani, è stato trovato in possesso anche di materiale per il confezionamento e circa 1280 euro ... Come scrive infocilento.it
Smantellata rete di spaccio a Molfetta, 17 indagati. Uno dei pusher «oberato» di lavoro: «Questa giornata è infinita» - Fari accesi su una sorta di supermarket della droga, lì dove si acquistava droga anche a domicilio o in un luogo concordato. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive