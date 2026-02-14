Sono stata usata sfruttata San Valentino in tribunale ma lui per il rimorso scagiona l' ex

Una donna ha dichiarato di essere stata usata e sfruttata, mentre il suo ex compagno, accusato di averle nascosto droga in un pacco, ha tentato di proteggere lei in tribunale. L’uomo aveva chiesto alla donna di ritirare il pacco senza rivelarle cosa contenesse, e quando gli agenti hanno trovato la sostanza stupefacente, sono scattate le accuse. Tuttavia, lui ha espresso il suo pentimento, sperando di alleggerire la posizione dell’ex. La scena si è svolta nel giorno di San Valentino, lasciando un segno insolito tra le mura del tribunale di Ragusa.

Lui le chiede di ritirare un pacco, omettendo di dire che all’interno c'è della droga; la scoprono e mettono sotto processo; lui, preso dal rimorso, cerca di scagionarla: potrebbe essere una scena perfetta per il giorno di San Valentino quella vista ieri al Tribunale di Ragusa. Quasi tre anni fa, il 4 aprile del 2023, la polizia penitenziaria del carcere di Ragusa fece un controllo su un pacco che una donna aveva portato al detenuto, con il quale aveva una relazione: nascosti in un paio di ciabatte c'erano una ventina di grammi di hashish. Lei finisce nei guai ed è a processo davanti al Tribunale collegiale di Ragusa. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - «Sono stata usata, sfruttata». San Valentino in tribunale, ma lui per il rimorso scagiona l'ex «Sono stata la musa di Valentino, lui amava la bellezza. Al nostro primo incontro andai struccata e svogliata» Valentino Garavani è stato un artista che ha saputo valorizzare la bellezza di ogni donna, rendendola accessibile e autentica. Ma quanto sono cute le nuove Air Force 1 di San Valentino 2026? Le nuove Air Force 1 di San Valentino 2026 offrono un design semplice e raffinato, pensato per chi cerca un regalo versatile e di buon gusto. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Policlinico di Bari, per la prima volta al Sud usata la tecnologia robotica per un trapianto di linfonodi; Quando le parole nascondono lo sfruttamento: il caso Glovo e il caporalato algoritmico; Mose sotto pressione: attivato 39 volte durante la stagione delle acque alte. Ed è record anche nei costi: spesi almeno 4 milioni; Apple rilascia iOS 26.3 e iPadOS 26.3, ecco tutte le novità. «Sono stata usata, sfruttata». San Valentino in tribunale: detenuto per il rimorso scagiona l'exQuasi tre anni fa, il 4 aprile del 2023, la polizia penitenziaria del carcere di Ragusa fece un controllo su un pacco che una donna aveva portato al detenuto, con il quale aveva una relazione: ... gazzettadelsud.it Oggi è San Valentino e tutti parlano di amore ma chi vive davvero di passione sa che nella vita ce ne sono almeno due che non si possono spiegare… solo sentire. C’è l’amore per la donna che ti cammina accanto,quella che conosce i tuoi silenzi,che sopport facebook