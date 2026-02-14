Sono andato a mangiare il sushi poi dopo una settimana ho iniziato a sentirmi male | sembrava influenza ma era epatite | il neuroscienziato Brandon Matteo Ascenzi ricoverato allo Spallanzani

Da ilfattoquotidiano.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Brandon Matteo Ascenzi, neuroscienziato, si è ammalato dopo aver mangiato sushi una settimana fa, e ora è ricoverato allo Spallanzani con febbre alta e valori di transaminasi a 3500.

Lo ricoverano allo Spallanzani con febbre altissima e transaminasi a 3500: il neuroscenziato si è beccato un’epatite acuta mangiando sushi. Ha sollevato grande interesse online la vicenda di Brandon Matteo Ascenzi, un 30enne di Anagni biologo e prossimo alla laurea in Medicina che ha raccontato su Instagram di essere stato ricoverato d’urgenza. Motivo? Dopo una cena di sushi ha avuto un malore. “ Dopo una settimana da quella cena ho iniziato a sentirmi male ”, ha spiegato Brandon ai giornali locali e dal letto d’ospedale. Febbre a 38 gradi ma anche un istantaneo miglioramento. Sembrava un’influenza poi la situazione peggiorata improvvisamente: urine arancione scuro, stanchezza totale tanto da non alzarsi in piedi e di nuovo febbre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sono andato a mangiare il sushi poi dopo una settimana ho iniziato a sentirmi male sembrava influenza ma era epatite il neuroscienziato brandon matteo ascenzi ricoverato allo spallanzani

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono andato a mangiare il sushi, poi dopo una settimana ho iniziato a sentirmi male: sembrava influenza, ma era epatite”: il neuroscienziato Brandon Matteo Ascenzi ricoverato allo Spallanzani

Si sente male dopo il sushi: ricoverato

Lodovica Comello: «Dopo il boom dei primi anni mi sono trovata sul palco da sola e ho iniziato a sentirmi smarrita. Oggi sto facendo pace con la musica: ho imparato sulla mia pelle le regole del gioco»

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Quando ti fanno mangiare sempre sushi #cibo #audio #doppiato #napoletano #umbertomarasco #madlipz

Video Quando ti fanno mangiare sempre sushi #cibo #audio #doppiato #napoletano #umbertomarasco #madlipz

Argomenti discussi: Lido 84? Il Garda perde il suo ristorante migliore. Ma Camanini ci sorprenderà. Parla Stefano Zanini, chef di MoS; Federica Torzullo, il figlio con una rosa bianca al funerale: è lui a consolare gli amichetti e i nonni; Niscemi, il dramma degli abitanti che hanno perso tutto: Ci hanno strappato il cuore; La star di Emmerdale condivide l’aggiornamento sul matrimonio con Sharon Osbourne che sarà presente.