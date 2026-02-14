Brandon Matteo Ascenzi, neuroscienziato, si è ammalato dopo aver mangiato sushi una settimana fa, e ora è ricoverato allo Spallanzani con febbre alta e valori di transaminasi a 3500.

Lo ricoverano allo Spallanzani con febbre altissima e transaminasi a 3500: il neuroscenziato si è beccato un’epatite acuta mangiando sushi. Ha sollevato grande interesse online la vicenda di Brandon Matteo Ascenzi, un 30enne di Anagni biologo e prossimo alla laurea in Medicina che ha raccontato su Instagram di essere stato ricoverato d’urgenza. Motivo? Dopo una cena di sushi ha avuto un malore. “ Dopo una settimana da quella cena ho iniziato a sentirmi male ”, ha spiegato Brandon ai giornali locali e dal letto d’ospedale. Febbre a 38 gradi ma anche un istantaneo miglioramento. Sembrava un’influenza poi la situazione peggiorata improvvisamente: urine arancione scuro, stanchezza totale tanto da non alzarsi in piedi e di nuovo febbre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono andato a mangiare il sushi, poi dopo una settimana ho iniziato a sentirmi male: sembrava influenza, ma era epatite”: il neuroscienziato Brandon Matteo Ascenzi ricoverato allo Spallanzani

Brandon Matteo Ascenzi, prossimo alla laurea in Medicina, accusa un'infezione acuta dopo una cena. Valori delle transaminasi fuori controllo: "Colpa di pesce non trattato correttamente". facebook