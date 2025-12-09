Logistica data center hospitality e sostenibilità | i settori che hanno trainato il mercato immobiliare nel 2025
Drees & Sommer – gruppo internazionale attivo in Italia da più di 25 anni con sedi a Milano, Roma e Bolzano e leader di mercato nel project management e nella consulenza immobiliare – ha rilasciato un'analisi rispetto al mercato immobiliare attuale e ai suoi movimenti. "Il mercato del Real Estate nel 2024 è stato per tutti sfidante, caratterizzato dall' incertezza sui tassi di interesse e sulla domanda, che ha frenato gli investitori sia in Italia sia a livello europeo. Possiamo per fortuna dire che il 2025 è stato invece un anno di stabilizzazione e parziale ripresa in tutta Europa. Le richieste di consulenze tecniche per transazioni immobiliari ricevute da Drees & Sommer Italia sono quasi raddoppiate nel 2025 rispetto all'anno precedente.
