Sofia Goggia ricorda la discesa | Nervi saldi nonostante le urla di Vonn E per il gigante | Vado a sprazzi ma…

Sofia Goggia ha ricordato la sua discesa alle Olimpiadi di Pechino, spiegando come sia riuscita a mantenere i nervi saldi anche sotto le urla di Lindsey Vonn. Durante un'intervista, ha raccontato di aver sentito le grida dell’ex campionessa americana, ma di averle ignorate concentrandosi sulla pista. Per il gigante di Milano Cortina 2026, invece, la campionessa italiana si dice ancora incerta, ammettendo di andare a sprazzi e di dover migliorare la continuità. La gara si svolgerà domenica 15 febbraio sulle Tofane, con la prima manche prevista alle 10.

Sofia Goggia disputerà il gigante delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che andrà in scena domenica 15 febbraio sulla pista Olympia delle Tofane (prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.30). Dopo aver conquistato la medaglia di bronzo in discesa libera ed essere uscita nel superG quando aveva 64 centesimi di vantaggio su Federica Brignone, l’azzurra si rimetterà in gioco tra le porte larghe, in una specialità che nella stagione di Coppa del Mondo ha portato in dote un paio di ottavi posti. La fuoriclasse bergamasca ha fatto un punto della situazione ai microfoni della Fisi, parlando del risultato conseguito in discesa libera e di come è riuscita a rimanere concentrata sulla gara dopo lo stop di ventidue minuti dovuto alla caduta di Lindsey Vonn: “ La mia terza gara a Cortina arriva dopo un bronzo in discesa che ha rappresentato un valore importante soprattutto per i fattori contingenti che mi hanno permesso di raggiungere l’obiettivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Durante la discesa di sci, Lindsey Vonn è caduta bruscamente e ha lasciato il tracciato in barella.

Sofia GOGGIA è Bronzo in discesa: l'ESULTANZA dei commentatori | #MilanoCortina2026

