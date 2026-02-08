Una caduta forte durante la discesa di sci ha coinvolto Lindsay Vonn, che è caduta bruscamente e ha suscitato spavento tra il pubblico. Le urla e la corsa dei soccorsi si sono viste subito, mentre la campionessa americana veniva caricata sulla barella. La gara continua con Sofia Goggia ancora in corsa per la terza medaglia consecutiva, mentre Laura Pirovano e Nicol Delago cercano di fare bene. La tensione resta alta, aspettando aggiornamenti sulle condizioni di Vonn.

««Sono molto contenta della mia performance oggi visto come sono arrivata qui: non sono quella dell'anno scorso, con stessi chilometri e fiducia, però sono contenta. Se penso solo a come stavo la settimana scorsa, è tanta roba». Lo ha detto Federica Brignone alla Rai dopo la sua discesa olimpica a Cortina. «Ora ho bisogno di calmarmi un attimo. Fossi arrivata qui l'anno scorso sarebbe stato diverso, ma solo stare in gara oggi è stato speciale». Wiles quarta a 86 centesimi dalla vetta, Goggia può respirare un poco ma non è ancora finita. Goggia è terza, non può stare tranquilla. Sarebbe la terza medaglia olimpica di fila. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Sci, la discesa: caduta choc per Lindsay Vonn. Quarta Pirovano, ottava Brignone. Attesa per Goggia | Le urla, la barella: cosa è successo

Vonn, brutta caduta nella discesa di Cortina: gara interrotta, Lindsey portata via in elicottero!CORTINA D'AMPEZZO - Momenti di paura durante la discesa libera femminile delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sull’Olympia delle Tofane quando Lindsey Vonn (vincitrice 12 volte sulla pista di Cortin ... tuttosport.com

Sci, la discesa femminile in diretta: la gara riprende dopo la caduta di Vonn. Goggia terza dietro ad Aicher e Johnson Brignone è ottavaA Cortina la libera delle Olimpiadi, Sofia Goggia cerca la terza medaglia di fila, per Brignone sarà un test. In gara anche Nicol Delago e Laura Pirovano ... corriere.it

Alle 11.30 la regina delle piste si offre per il primo spettacolo olimpico. I dubbi maliziosi delle azzurre sull’infortunio di Lindsay Vonn: «Ai posteri l’ardua sentenza» facebook

Lindsey Vonn ha annunciato di essersi lesionata il legamento crociato sinistro, ma domenica - a 41 anni e con un crociato andato - gareggerà ugualmente nella discesa olimpica di Cortina. x.com