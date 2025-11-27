Il disagio silenzioso dei nostri figli | al Palazzo del Turismo l’incontro pubblico con gli esperti

Venerdì, 28 novembre, dalle 20 alle 22, la sala Granturismo del Palazzo del Turismo (piazzale Ceccarini 11) ospiterà l’incontro pubblico “Il disagio silenzioso dei nostri figli: questi sconosciuti”, promosso dall’associazione sportiva Asar Accademia Calcio con il patrocinio del Comune di Riccione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

