Sindrome remuntada nel fronte del Sì Così Meloni farà sentire la sua voce

Meloni si oppone con fermezza alla recente ondata di critiche, accusando alcuni esponenti di aver colpito il fronte del Sì con dichiarazioni provocatorie. La premier si è mostrata particolarmente infastidita dall’intervento del procuratore Gratteri, che ha definito il suo operato come un attacco alle istituzioni. Inoltre, si è detta sorpresa dall’intervento del numero due della Cei durante il dibattito di Magistratura democratica, che ha suscitato una forte reazione.

Con il fiato corto e in piena «sindrome da remuntada», il fronte del Sì osserva preoccupato il fronte del No, che sul referendum è riuscito a costruire «un campo largo che va da Askatasuna a pezzi della Cei». E perciò chiede a Giorgia Meloni di scendere in campo e far sentire la sua voce. Come non bastassero i sondaggi, i fautori della riforma sono rimasti colpiti dalla notizia apparsa venerdì sul Quotidiano Nazionale. Il vicepresidente della Conferenza episcopale italiana viene dato tra i partecipanti al XXV congresso di Magistratura democratica che si terrà a nove giorni dal voto: monsignor Francesco Favino è indicato come ospite della corrente di sinistra dell’Anm e secondo il programma sarà relatore in un dibattito su «L’insofferenza per lo stato di diritto e il nuovo volto del capo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Il referendum sulla Giustizia scatena una reazione accesa tra i sostenitori del Sì, con la premier Meloni che si prepara a intervenire per ribadire il suo punto di vista.

