Sicilia da marzo busta paga più pesante per 11.700 dipendenti regionali

A causa del rinnovo contrattuale firmato lo scorso autunno, i 11.700 dipendenti regionali in Sicilia riceveranno da marzo uno stipendio più alto. La Regione ha già predisposto le procedure per incrementare le buste paga di tutti i lavoratori, esclusi i dirigenti, con l’obiettivo di migliorare le condizioni salariali di chi lavora negli uffici pubblici.

Ora tutto è pronto per erogare ai circa 11.700 dipendenti regionali, non dirigenti, gli aumenti frutto del rinnovo contrattuale siglato lo scorso autunno. La prima busta paga più pesante arriverà a marzo. In base all’accordo raggiunto il 12 novembre, verranno pagati 112 euro in più al mese ai coadiutori, 161 agli assistenti, 193 ai funzionari e 303 alle figure di alta professionalità. L’ultimo atto su una procedura lunghissima è andato in scena ieri all’Aran, l’Agenzia per la contrattazione nel pubblico impiego guidata da Accursio Gallo: firmata la versione finale del contratto, quella ratificata sia dalla giunta che dalla Corte dei Conti a fine gennaio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

A partire da marzo 2026, i pensionati italiani noteranno delle differenze nelle loro buste paga.

Anche per il 2026 i lavoratori dipendenti riceveranno più soldi in busta paga.

