Federalberghi Apam e Dadamaino hanno firmato un accordo per garantire serate in discoteca più sicure. La decisione nasce dopo alcuni episodi di tensione tra i giovani che frequentano il locale di Pieve a Nievole. Con questo protocollo, si intende regolamentare l’ingresso dei gruppi di giovani turisti, evitando problemi e garantendo un ambiente controllato.

Un protocollo d’intesa tra Federalberghi Apam e Dadamaino, con l’obiettivo di favorire e regolamentare l’accesso dei gruppi di giovani turisti nel conosciuto locale di Pieve a Nievole. E’ quanto è stato firmato dal presidente dell’associazione montecatinese degli albergatori Carlo Bartolini e dal legale rappresentante del locale di via Roma (al confine con il territorio comunale di Montecatini). "La nostra - dice Bartolini - è una delle principali destinazioni turistiche per gruppi di studenti e giovani in visita in Toscana. Questi necessitano di proposte di intrattenimento organizzate, sicure e conformi alla normativa vigente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Serate in discoteca ma in sicurezza. Il protocollo con Federalberghi

