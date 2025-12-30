Capodanno da urlo in piazza Saffi ma anche veglioni e le serate in discoteca | tutti gli eventi di San Silvestro

A poche ore dal nuovo anno, Forlì si prepara a celebrare San Silvestro con vari eventi in piazza Saffi, tra veglioni e serate in discoteca. In tutta la città e nei dintorni, le iniziative di fine anno offrono opportunità di ritrovo e divertimento, per accogliere il 2025 in modo tranquillo e condiviso. Una serata che unisce musica, convivialità e momenti di festa, nel rispetto di un’atmosfera sobria e accogliente.

Forlì, piazza Saffi è una disco. A Cesena il live dei Joe Dibrutto - Se Forlì trasforma piazza Saffi in una discoteca a cielo aperto con il dj set di Fabrizio Ferrari, Cesena propone il live dei Joe Dibrutto e il dj set di Radio studio delta. ilrestodelcarlino.it

Torna il Capodanno in piazza a Forlì: è la prima volta dal 2019. Show nel nome di Cecchetto - Forlì, 3 dicembre 2025 – Musica, luci e balli in piazza Saffi per celebrare tutti insieme l’arrivo del 2026. ilrestodelcarlino.it

Il nostro capodanno inizia il 30!: Quale miglior modo di approcciare il Capodanno se non quello di iniziare a festeggiare ben prima del classico 31 Se sei un vero friulano, non puoi che essere dei nostri all’urlo di “il nostro... - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.