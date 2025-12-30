Capodanno da urlo in piazza Saffi ma anche veglioni e le serate in discoteca | tutti gli eventi di San Silvestro
A poche ore dal nuovo anno, Forlì si prepara a celebrare San Silvestro con vari eventi in piazza Saffi, tra veglioni e serate in discoteca. In tutta la città e nei dintorni, le iniziative di fine anno offrono opportunità di ritrovo e divertimento, per accogliere il 2025 in modo tranquillo e condiviso. Una serata che unisce musica, convivialità e momenti di festa, nel rispetto di un’atmosfera sobria e accogliente.
A poche ore dal Capodanno fervono i preparativi per la notte più lunga dell'anno. In centro storico a Forlì, come anche in tutto il comprensorio, il 2025 verrà salutato con momenti di musica e divertimento per una serata all'insegna della condivisione.San Silvestro di musica in piazza Saffi Dopo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
